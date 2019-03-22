В Киеве взялись за капитальный ремонт моста Метро (фото)

В путепроводе обновляют конструкцию.

В Киеве автодор продолжает капитальный ремонт моста Метро.

Об этом сообщает "Киевавтодор" в Facebook.

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Дорожники ведут работы по устройству металлических конструкций на втором и третьем пролете моста и монтаж новых тротуаров. Кроме того, восстановлено серьезную реставрацию улицы Алматинской.

В сообщении отмечается, что мост не видел ремонта еще с 1959 года. Впервые за почти 60 лет работы начались на нем в 2018 году.

Тогда было отремонтировано первый пролет сооружения, устроено новую монолитную плиту, гидроизоляцию, новое асфальтобетонное покрытие, установлено пешеходное и барьерное ограждение, новые опоры наружного освещения.

Напомним, что "Укравтодор" готовится к строительству объезда вокруг Борисполя. Госагентство выбрало подрядчика для создания плана строительства.