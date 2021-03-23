Этот тест запущен 22 марта и распространяется на "людей, которые смотрят видео в США.

Сервис YouTube запустил новый эксперимент, в рамках которого тестируется возможность автоматического определения перечня продуктов в загружаемых роликах.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Этот тест запущен 22 марта и распространяется на "людей, которые смотрят видео в США", - говорится в сообщении.

Фактически, YouTube экспериментирует с новой функцией, которая отображает список продуктов, обнаруженных в некоторых видео, а также сопутствующие продукты.

"Такие продукты будут демонстрироваться между рекомендованными видео для зрителей, прокручивающих ролики под проигрывателем. Цель состоит в том, чтобы помочь людям найти больше видео и информации об этих продуктах на YouTube", - подчеркивает издание.

Можно предположить, что этот шаг призван помочь Google занять долю на прибыльном рынке партнёрских ссылок, а также напрямую связать коммерцию с загрузкой видео.

Эти списки могут выступать в качестве второго алгоритма рекомендаций, когда YouTube будет показывать видео, в которых представлены похожие продукты. Это также позволит YouTube конкурировать с другими сервисами на рынке покупок в рамках социальных платформ (например, с Instagram).

Отметим, пока что речь идёт лишь об экспериментальной функции. Пока нет информации о том, будет ли YouTube заниматься её полномасштабным внедрением.

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Автор: Андрей Кибальный