По состоянию на 18 часов 24 февраля украинские мобильные операторы и интернет-провайдеры работают стабильно.
Об этом сообщили в Госспецсвязи.
Там отметили важность совершения звонков и отправки смс-сообщений в пределах необходимости.
"Если не можете дозвониться – совершайте обмен СМС-сообщениями. Также просим осторожно относиться к информации об установке мессенджеров, которые работают "в случае отсутствия мобильной связи". Мы не имеем подтверждения, что эти мессенджеры являются достаточно надежными", - отметили в ведомстве.
Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов прогремели взрывы.
Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.
Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.
В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.
До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и " ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.
Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари " ДНР "и" ЛНР " Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.