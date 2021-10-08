Отныне скорость загрузки файлов для пользователя будет не менее 2 мегабит в секунду, а их отправки - не менее 0,5 мегабит в секунду.

В Украине впервые установили технические показатели качества мобильного интернета, утвержденные Госспецсвязи.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Читайте такжеGoogle будет искать видео в TikTok и Instagram

Отмечается, что четкие требования будут побуждать операторов улучшить сеть в городах и селах, ведь каждый украинец при любых условиях может рассчитывать на минимально допустимый, но качественный уровень мобильной связи, даже на окраине города.

Отныне скорость загрузки файлов для пользователя будет не менее 2 мегабит в секунду, а их отправки - не менее 0,5 мегабит в секунду.

"Развиваем сеть 4G в Украине. Четкие показатели качества мобильной связи помогут операторам улучшить покрытие в селах и городах. И сделать так, чтобы больше не было ситуаций, когда нужно искать место с нормальным интернетом. К тому же, город или село будет считаться покрытым только, если связь будет доступна минимум на 65% территории", - цитирует пресс-служба министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

В министерстве сообщили, что еще в 2010 году были сформированы государственные нормы качества мобильной связи, но ни одного показателя в них не было установлено: для силы сигнала, скорости передачи данных или времени возможной задержки соединения. Учитывая стремительное развитие 4G в последние годы, новые стандарты стали крайне необходимы.

В сентябре 2020 года правительство приняло "План мероприятий по повышению качества услуг мобильной связи на 2020-2022 годы", чтобы выровнять требования для операторов по качеству. Новые показатели гарантируют минимально необходимое качество связи. Мобильным операторам необходимо донастроить сеть так, чтобы они предоставляли мобильные услуги согласно этим требованиям во всех покрытых населенных пунктах.

5G в Украине:

В ноябре 2020 года Кабинет министров утвердил план мероприятий по внедрению в Украине высокоскоростной связи 5G. План предусматривал возможность проведения первых тендеров на радиочастоты для 5G в октябре 2021 года.

4 августа 2021 года Кабинет министров внес изменения в свое распоряжение "Об утверждении плана мероприятий по внедрению в Украине системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения", согласно которым начало обеспечение права операторам предоставлять услуги 5G-связи было перенесено на июль 2022 года.

Автор: Екатерина Жирий