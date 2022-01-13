Вместо кручения головой в "Дии.Подпись" теперь надо просто один раз моргнуть.

Министерство цифровой трансформации изменило процедуру создания электронной "Дия.Подпись", в частности, убрав потребность во вращении головой на камеру.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

""Технологии развиваются очень быстро, и мы, конечно, не отстаем. Запускаем обновленную Дия.Подпись — теперь не нужно крутить головой, а просто один раз моргнуть. И все — вы подтвердили личность и подписали документ", — отметил Федоров.

В видео он показал, как работает обновленная процедура на примере подписания онлайн договора аренды на жилье с владельцем квартиры через Дия.Подпись.

"Вы использовали Дия.Подпись, когда генерировали covid-сертификат в "Дие". Он нужен и для бизнеса, и для бытовых вопросов. Им можно подписать любые PDF-документы: контракт, заявление на отпуск, договор аренды и др. И вам не нужно ходить в госорганы для этого", — добавил Федоров.

По его словам, чтобы пользоваться "Дия.Подпись", нужна ID-карта или биометрия в "Дие".

Читайте такжеМихаил Федоров: в "Дие" будет сохраняться вся история подписания документов. Представьте, если бы вы знали все документы, которые подписали за всю жизнь!

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство цифровой трансформации сообщило о планах запустить специальный правовой режим для IT-индустрии "Дия.City" в конце января 2022 года.

Ожидается, что благодаря "Дия.City" темпы роста IT-сектора могут удвоиться до 40-50% в год, а доходы отрасли смогут вырасти с 6 млрд долларов до 17 млрд долларов.

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