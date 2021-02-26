Подписка Supper Follows позволит владельцам аккаунтов брать плату с подписчиков за доступ к эксклюзивному контенту.

Социальная сеть Twitter планирует открыть возможность создания групп и функцию платной подписки Supper Follows.

Об этом сообщили в Twitter. Сколько будет стоить такая подписка, в компании не уточнили.

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Благодаря функции создания групп (Communities), пользователи смогут как создавать свои сообщества, так и присоединяться к другим с интересующей их тематикой.

Подписка Supper Follows позволит владельцам аккаунтов брать плату с подписчиков за доступ к эксклюзивному контенту.

Дополнительным эксклюзивным контентом могут стать сообщения, которые не будут видны другим пользователям, а также подписка на рассылку новостей и цифровая символика.

Twitter и криптовалюта

11 февраля 2021 года финансовый директор Twitter Нед Сигал заявил о том, что в компании задумываются о том, стоит ли покупать биткоины на случай, если ей придется совершать транзакции в этой криптовалюте.

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Автор: УНИАН