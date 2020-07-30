Telegram подал регулятору ЕС антимонопольную жалобу на Apple

Мессенджер Telegram подал регулятору ЕС жалобу на App Store, который взимает 30% комиссию c приложений.

Мессенджер Telegram подал антимонопольную жалобу регулятору ЕС в отношении магазина приложений App Store.

Об этом пишет Financial Times.

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Что не так

В жалобе компании на имя еврокомиссара по антимонопольному регулированию Маргрет Вестагер содержится требование к Apple «предоставить пользователям возможность загрузки приложений в обход App Store».

В своей жалобе Telegram не согласился с аргументом Apple о том, что комиссия App Store поддерживает его работу.

Также в компании заявили, что в 2016 году Apple запретила Telegram развивать игровую платформу, аргументировав это нарушением правил App Store. В Telegram утверждают, что это пример способности Apple сдерживать инновации благодаря своей «монопольной власти» на рынке приложений.

«По той же причине Apple может позволить взимать огромную 30% комиссию с оборота всех приложений в App Store, включая, но не ограничиваясь продажами внутри приложений и премиальными функциями», — говорится в жалобе мессенджера.

Хронология событий

5 июня 2020 года Telegram выпустил очередное крупное обновление мессенджера под порядковым номером 6.2 — пока без обещанных и долгожданных групповых видеозвонков, но с рядом новых возможностей по части работы с фото и видео.

26 июля 2020 года в мессенджере Telegram появилась возможность видеозвонков. Функция доступна в скрытых настройках и только с устройств iOS. Для использования нужно скачать из App Store актуальную версию мессенджера. Потом нужно 10 раз нажать на значок настроек в приложении, чтобы открыть Debug-меню, в котором нужно активировать Experimental Feature (Экспериментальные функции).

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