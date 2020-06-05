Вышла новая версия Telegram: что изменилось

Новая версия отличается «прокачанным» видеоредактором и возможностью добавлять анимированные стикеры на фото.

Telegram выпустил очередное крупное обновление мессенджера под порядковым номером 6.2 — пока без обещанных и долгожданных групповых видеозвонков, но с рядом новых возможностей по части работы с фото и видео.

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Редактор фотографий добавили в Telegram в 2015 году — свежее обновление приносит возможность обрабатывать видео и размещать анимированные стикеры на видеозаписях и фотографиях, пишет itc.ua.

Редактор видеозаписей стал «умнее» и теперь позволяет автоматически улучшить качество изображения. Кроме того, можно вручную изменить яркость, насыщенность и другие параметры, а также наложить текст или добавить рисунок. При рисовании на фотографиях или видеозаписях теперь можно увеличить масштаб.

Анимированные стикеры можно добавлять на любые фото и видео. Фото с прикрепленным анимированным стикером автоматически преобразуется в «гифку». Кроме того, в панели GIF появился новый раздел «Популярные», а также разделы с подборками GIF по различным эмодзи, что должно упростить поиск нужно реакции. К слову, любую GIF-реакцию теперь можно сохранить в список недавно отправленных, зажав на ней палец.

Распределять чаты и контакты по папкам теперь можно путем длительного удерживания (на нужном чате) и перетаскивания (в ту или иную папку).

Нововведения для Android: новая плавная анимация при отправке, редактировании и удалении сообщений; улучшенный видеоплеер — кнопки и длинные описания больше не мешают просмотру, а видео короче 30 секунд автоматически воспроизводятся по кругу; обновленный раздел для очистки ненужных файлов (Настройки > Данные и память > Использование памяти).

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