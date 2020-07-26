В Telegram появилась функция видеозвонков: где ее найти

При этом важно, чтобы собеседник выполнил такие же действия, иначе дозвониться по видеосвязи не получится.

В мессенджере Telegram появилась возможность видеозвонков, функция доступна в скрытых настройках и только с устройств iOS.

Для использования нужно скачать из App Store актуальную версию мессенджера. Потом нужно 10 раз нажать на значок настроек в приложении, чтобы открыть Debug-меню, в котором нужно активировать Experimental Feature (Экспериментальные функции), сообщает издание ЕП.

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При активации "Экспериментальной функции" в меню диалога с другим пользователем появляется опция "Видеозвонок".

При этом важно, чтобы собеседник выполнил такие же действия, иначе дозвониться по видеосвязи не получится.

Как сообщает УНИАН, пользователи iPhone по всему миру пожаловались на сбои в работе сразу нескольких приложений.

Почти одновременно перестали работать Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, Tinder, Viber, Spotify, iTunes, Apple Music, monobank, Privat24.

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