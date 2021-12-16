По заявлению производителя, устройство может работать на одном заряде батареи до трех часов.

В преддверии выставки CES 2022 компания LG показала необычный телевизор StanbyME. Модель не нуждается в подключении к электросети – есть встроенный аккумулятор, которого хватит на три часа автономной работы.

Об этом пишет техпортал The Verge.

В комплекте высокая подставка со скрытыми колесиками. Можно регулировать экран по высоте, наклонять и вращать относительно ножки. Панель отсоединяемая, поэтому сгодится и в качестве планшета, но вес немаленький – 17.5 кг.

Читайте такжеXiaomi готовит революцию в мире аккумуляторов для смартфоновУ StanbyME сенсорная 27-дюймовая панель LCD. Его тех. характеристики компания не привела. ПО предлагает приложения Netflix, Amazon Prime Video и YouTube.

Задняя часть имеет тканевую отделку, а в корпус встроены USB и HDMI, а также NFC для зеркалирования контента со смартфона.

LG не раскрывает стоимость и технические параметры новинки. Больше подробностей компания пообещала озвучить в ближайшие месяцы.

Ранее УНИАН уже писал о не менее интересном девайсе Smart Fitness Mirror – "умном" зеркале со встроенным фитнес-инструктором, которое, по-сути, является огромным экраном высотой со среднестатистического человека.

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Автор: Денис Пономаренко