Девайс оснащён камерой, которая умеет снимать видео в 2K при 60 FPS. От 18 000 грн.

Китайцы придумали новый диковинный гаджет – "умное" зеркало со встроенным фитнес-инструктором, которое, по-сути, является огромным экраном высотой со среднестатистического человека.

Девайс называется Smart Fitness Mirror, а разработал его китайский поисковый гигант Baidu.

В выключенном состоянии гаджет ничем не отличается от обычного зеркала, но стоит произнести голосовую команду или нажать кнопку на корпусе и активируется IPS-дисплей диагональю 43", скрытый за отражающим покрытием.

На экране может отображаться время, погода и новости. Отличительной фишкой стал виртуальный тренер с искусственным интеллектом (ИИ), который помогает корректировать действия в соответствии с индивидуальными тренировочными программами.

В зеркале установлен восьмиядерный ИИ-процессор с максимальной вычислительной мощностью 3 TOPS. Устройство отслеживает движения пользователя и выполняет коррекцию тренировки в ее процессе. Для этого используется камера с углом обзора 144 градуса, которая умеет снимать видео в 2K при 60 FPS.

В Китае новинка продается в двух версиях: Pioneer за 4200 юаней (около 18 000 грн) и Flagship за 4700 юаней (около 19 300 грн). О поставках зеркала в другие страны пока ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что смартфоны нового поколения от Xiaomi получат очень необычную камеру. Речь идет о серии Xiaomi 12, которую, по слухам, представят уже 28 декабря.

Ожидается, что блок основной камеры Ultra-версии, получит сразу восемь отверстий разного размера и формы. Конечно же, не все они будут заняты датчиками изображения, однако такая композиция всё равно вызывает восхищение.

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Автор: Денис Пономаренко