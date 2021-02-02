Новая версия iOS позволит пользователям разблокировать их iPhone с помощью Face ID, даже в случае ношения маски.

В новой версии iOS 14.5 появится функция разблокировки iPhone по Face ID даже при ношении маски. Для этого потребуется Apple Watch.

Читайте такжеСМИ узнали, что Apple начала разработку складного iPhoneОб этом сообщают "Ведомости".

"Apple только что выпустила первую бета-версию iOS 14.5, в которой будет одно более полезное изменение, чем все остальные. Обновление позволит пользователям разблокировать их iPhone с помощью Face ID, даже в случае ношения маски. Но, к сожалению, есть одно условие: функция работает только при наличии у пользователя Apple Watch", - пишет издание.

Для разблокировки телефона необходимо, чтобы Apple Watch находились на руке и были также разблокированы. В этом случае одного взгляда пользователя на iPhone будет достаточно для срабатывания Face ID. Издание отмечает, что такую функцию потребуется включить вручную в настройках смартфона.

Нововведение будет работать только для разблокировки и блокировки телефона. В случае оплаты покупки в App Store через Face ID, придётся снять маску или ввести пароль. Публичная версия iOS 14.5 станет доступна пользователям позднее.

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Автор: УНИАН