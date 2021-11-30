Законопроект противоречит меморандуму по преодолению цифрового разрыва между городами и селами, сказал Когут.

Скандальный "ресурсный" законопроект №5600, который предусматривает повышение ставки рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом на 5%, будет иметь негативное влияние на развитие телекоммуникационного рынка Украины.

Об этом на пресс-конференции отметил директор по регуляторному обеспечению оператора "Киевстар" Александр Когут.

"Сегодня приняли во втором чтении законопроект 5600. Это, я считаю, плохой сигнал для рынка. Так, на нашем примере, будет повышаться рентная плата за радиочастоты, что приведет к увеличению налоговой нагрузки на 100 млн грн, а это эквивалентно обеспечению 4G минимум в 100 селах. К тому же, законопроект противоречит меморандуму по преодолению цифрового разрыва между городами и селами, подписанного с правительством в октябре 2019 года", - подчеркнул Когут.

По его словам, несмотря на все вызовы, компания продолжит предоставлять потребителям качественные услуги по доступной цене.

"Сейчас мы имеем примерно 35% налоговой нагрузки. Это большая цифра по сравнению с практиками в других государствах. Но мы пытаемся балансировать в этой ситуации с учетом того, какой объем услуг и по какой цене готовы покупать потребители", - отметил Когут.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 2 июня 2021 года зарегистрировал в парламенте законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений".

По расчетам Минфина, принятие и реализация положений законопроекта будет способствовать дополнительным поступлениям в бюджеты в размере около 50 млрд грн в расчете на год.

1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс.

30 ноября Верховная Рада приняла законопроект №5600 во втором чтении и в целом.

Автор: Иван Бойко