На презентации 10 ноября Apple раскроет три компьютера - 13-дюймовый и 16-дюймовый MacBook Pro и 13-дюймовый MacBook Air.

Apple представит сразу три новых девайса на мероприятии в ноябре.

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Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам IT-специалиста Марка Гурмана (Mark Gurman), на презентации 10 ноября Apple раскроет три компьютера - 13-дюймовый и 16-дюймовый MacBook Pro и 13-дюймовый MacBook Air.

Информацию о новых устройствах подтвердили источники на производстве. В частности, компания Foxconn, которая занимается выпуском iPhone, получила заказ на производство двух моделей 13-дюймовых ноутбуков, тайваньская Quanta Computer Inc. соберет для Apple 16-дюймовый MacBook Pro.

Гурману также удалось узнать подробности о новых компьютерах американской корпорации. По его данным, новые модели будут отличаться от актуальных лишь отсутствием процессора Intel в пользу чипа Apple Silicon, конструкция ноутбуков не получит серьезных изменений.

Специалист заметил, что Apple занимает лишь 10 процентов рынка компьютеров, поэтому отказ от сотрудничества с Intel напрямую не нанесет финансовый урон производителю процессоров.

"Однако это изменение подчеркивает кризис, который охватил крупнейшего в мире производителя микросхем", - подчеркнул Марк Гурман.

Что этому предшествовало

22 июня Apple на мероприятии WWDC 2020 анонсировала ноутбуки на процессоре собственного производства и объявила об отказе от чипов Intel.

Представители компании уточнили, что процессоры Apple Silicon обеспечивают лучшую производительность, энергоэффективность, совместимость с остальным железом и софтом.

Третья за осень презентация Apple состоится 10 ноября.

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Автор: УНИАН