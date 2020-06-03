Apple хочет инвестировать $330 миллионов в производство на Тайване - СМИ

Apple намерена инвестировать в серийное производство дисплеев для будущих iPhone, iPad, MacBook и других устройств.

По сообщению источника, компания Apple намерена инвестировать более 330 миллионов долларов в тайваньскую фабрику, которая будет серийно выпускать дисплеи micro-LED. Эти дисплеи будут предназначены для будущих iPhone, iPad, MacBook и других устройств.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"Не так давно небезызвестный аналитик Минг-Чи Куо прогнозировал на этот год новые MacBook Pro, iMac Pro и iPad, которые будет роднить одна ключевая особенность - дисплеи с подсветкой на миниатюрных светодиодах (mini-LED). В то же время mini-LED, как сообщается, рассматривается Apple в качестве промежуточной технологии, пока не будет готова технология micro-LED, которая считается наиболее вероятным кандидатом на использование в дисплеях следующего поколения. Упрощенно говоря, mini-LED - улучшенный LCD с подсветкой из мелких светодиодов, а micro-LED - технологично близки к дисплеям OLED, в которых каждый пиксель тоже является независимым источником света", - говорится в сообщении.

Согласно свежим данным, Apple планирует совместное предприятие с Epistar (крупнейший тайваньский производитель светодиодов) и AU Optronics (тайваньский производитель ЖК-панелей). Именно эти компании займутся фактическим серийным производством экранов micro-LED для Apple.

К преимуществам Micro-LED относят лучшую контрастность, более глубокий черный цвет, а также меньшее время отклика и более высокую энергоэффективность. От широко распространенной сейчас технологии OLED перспективная альтернативная Micro-LED выгодно отличается повышенной яркостью (до 30 раз), пониженным энергопотреблением, но что более важно - такие дисплеи должны быть долговечнее и не подвержены выгоранию.

Увы, пока нет никаких данных о том, когда дисплеи Micro-LED станут реальностью и пропишутся в устройствах Apple.

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