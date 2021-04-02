Накладные наушники Marshall Major IV – это глубокие басы и яркие высокие частоты.

Технические характеристики

В новом издании Marshall Major IV всё лучшее сразу: 40-миллиметровые динамические драйверы воспроизводят частотный диапазон от 20 до 20 000 Гц. Чувствительность драйвера 99 дБ, а среднее сопротивление - 32 Ом.

Наушники совместимы с Bluetooth 5.0.

Маршалл оценивает время автономной работы примерно в 80 часов. Это абсолютный рекорд среди накладных наушников.

Их вес 165 грамм – максимально комфортный для использования в дороге.

Еще одна интересная функция: беспроводная зарядка. Все, что нужно сделать – положить наушники на любое зарядное устройство с поддержкой Qi.

Marshall также интегрировал собственную технологию быстрой зарядки, обеспечивающую 15 часов воспроизведения при 15-минутной зарядке. Большинство современных наушников работают только 2 часа за аналогичное время зарядки.

Дизайн

Классический для Marshall дизайн в стиле ретро-рок классный, эргономичные физические элементы управления и доступная цена – идеальная квинтэссенция.

Круглые накладные чашки наушников Major IV дополнены мягкими и удобными амбушюрами. Повязка на голову украшена рисунком из искусственной кожи – как будто это не наушники, а стильный аксессуар.

Главной особенностью Major IV считается подкладка под обруч. За счёт мягкой ткани во время прослушивая будет только мощь звука и комфорт.

Внешний вид наушников понравится тем, кто кайфует от эстетики гитарного усилителя. Marshall - наушники, источающие простую крутизну фолк-рока.

Управление

Вместо десятка неудобных и миниатюрных кнопок управляющих элементов у наушников Major IV ручка, контролирующая все функциями. Её нужно нажать один раз для воспроизведения / паузы, один раз для ответа или завершения вызова или два раза для вызова цифрового помощника. Ручку необходимо сдвинуть вперед для перехода к следующему треку, или в противоположном направлении, чтобы перейти к предыдущему.

Громкость регулируется нажатием вверх или вниз, соответственно. Длительное нажатие на ручку контролирует питание и сопряжение по Bluetooth. В комплект входит зарядный кабель USB-C, подключающийся к нижней боковой панели правого наушника.

Рядом с этим портом также есть разъем для входящего в комплект полу-спирального аудиокабеля, позволяющий использовать наушники в пассивном проводном режиме.

Теперь дизайн наушников ещё более функциональный, с металлическими складными зажимами, позволяющими наушникам складываться для переноски.

Стоимость Marshall

Наушники уже доступны к заказу в Украине. В Цитрусе стоимость новых Marshall Major IV – 5299 грн

При заказе в Цитрусе оформляйте покупку в оплату дольками. Слушайте сейчас и платите потом.

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Автор: Григорий Бондарь