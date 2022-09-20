Акция продлится до 15 ноября 2022 включительно.

С 19 сентября 2022 года клиенты фирменных магазинов Киевстар, покупая новый смартфон Nokia и чехол с патриотическим брендингом к нему, стикерпак или открытку, помогут собирать средства на пикапы для ВСУ. Ведь всю прибыль с этих продаж Киевстар перечислит фонду помощи армии "Повернись живим".

Так, в течение 2 месяцев эксклюзивно только в сети магазинов Киевстар будет продаваться смартфон Nokia G21 4/128Gb стоимостью 7399 грн и чехлы с патриотическим брендингом, открытки со специально разработанным дизайном с известным четвероногим героем, псом Патроном, и стикерпак со словами надежды и поддержки для украинцев. Акция продлится до 15 ноября 2022 включительно.

Приобщиться к благотворительной инициативе по сбору на машины для ВСУ можно также в онлайн-магазине Киевстар по ссылке, где будет представлен весь ассортимент продукции для этой акции. А если клиенты хотят посетить фирменный магазин оператора, то актуальный перечень работающих отделений и их график есть на официальном сайте компании.

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"ВСУ побеждают оккупанта на украинской земле, но и дальше нуждаются в нашей поддержке. Сейчас не каждый украинец может регулярно донатить на нужды армии. Поэтому цель Киевстар - предоставить возможность помогать защитникам, просто пользуясь услугами мобильного оператора или покупая товары в магазинах сети. Для этого в июне мы запустили тариф LOVEUA, до 50 грн со стоимости которого наши абоненты могут передать на ВСУ. А теперь запускаем благотворительный проект в ритейле – весь доход с продажи специально выбранной модели смартфона и аксессуаров к нему Киевстар также перечислит на пикапы для Вооруженных Сил Украины", - комментирует Константин Доронин, руководитель монобрендового канала продаж Киевстар.

Напомним, в июле Киевстар вместе с группой "Океан Эльзы" и фондом "Повернись живим" объединились, чтобы поддержать военных Украины и собрать средства на новые качественные авто для них. В рамках проекта "Дороги помощи" было собрано 14 818 840 гривень для закупки 15 пикапов для украинской армии, в том числе 10 миллионов гривень перечислил мобильный оператор. Новая акция в магазинах Киевстар является продолжением этой инициативы. Всего с начала полномасштабного вторжения Киевстар выделил уже более 49 миллионов для помощи военным, больницам, пожилым людям и пострадавшим от войны.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, что по состоянию на июнь 2022 года обслуживал 24,8 млн абонентов мобильной связи и более 1,2 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Киевстар. Компания обеспечивает самую высокую среди мобильных операторов Украины среднюю скорость передачи данных в сети мобильной связи, что подтверждено исследованиями Speedtest от Ookla. Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги, цифровое ТВ и др.

Акционер Киевстар - международная группа VEON, имеющая главный офис в Нидерландах. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине и признана крупнейшим плательщиком налогов на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net, www.kyivstar.ua