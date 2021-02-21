Банки должны ограничить общий объем совместно с платформами кредитования.

Китайский регулятор наложил новые ограничения на банки и финансовые организации, работающие с онлайн-микрокредиторами, в том числе под руководством финтех-компании Ant Group (дочка Alibaba, основатель Джек Ма).

Об этом сообщает Bloomberg. Таким образом, власти нанесли новый удар по бизнесу Ма.

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Теперь банки должны ограничить общий объем совместно с платформами кредитования. Его уровень не должен превышать 50 процентов от суммы задолженности. Объем совместного кредитования с одной платформой должен быть ниже 25 процентов от чистого капитала банка.

Как пишет издание, такое регулирование будет тормозить дальнейший рост Ant. Подразделения компании выдали 500 миллионам человек потребительские кредиты на 1,7 триллиона юаней (263 миллиарда долларов) по состоянию на 30 июня 2020 года.

Десять банков в последние месяцы перестали сотрудничать с платформами потребительского кредитования из-за ужесточения правил.

История конфликта

Проблемы Джека Ма с китайскими властями обострились после того, как в октябре 2020 года он публично раскритиковал финансовые регуляторы и банки Китая, обвинив их в «ломбардном мышлении».

После этого банк Китая отменил обещавшее быть рекордным IPO финтех-стартапа Ма Ant Group. Джек Ма был готов отдать властям часть Ant Group, но это не помогло предотвратить отмену IPO.

Что такое Alibaba

Alibaba - крупнейшая интернет-компания Китая, которая работает в сфере электронной коммерции с 1999 года. Основателем компании является Джек Ма. Компании принадлежит несколько популярных интернет-площадок, в том числе интернет-магазин AliExpress.com. Облачное подразделение Alibaba - одна из самых быстрорастущих компаний группы.

20 апреля 2020 года Alibaba Group заявила о том, что инвестирует $28 миллиардов в облачную инфраструктуру. Компания заявила, что потратит средства на развитие операционных систем и на развитие инфраструктуры своих центров обработки данных.

16 августа 2020 года стало известно о том, что США намерены запретить ряду китайских компаний работать на территории страны. В том числе запрет мог коснуться самой крупной интернет-компании Китая Alibaba.

По данным исследовательской компании Canalys, в 4 квартале 2019 года подразделение Alibaba Cloud Intelligence контролировало 46,4% облачного рынка Китая, тогда как Tencent и Baidu Cloud Cloud имели 18% и 8,8% рынка соответственно.

20 января 2021 года основатель китайского интернет-гиганта Alibaba Group Джек Ма впервые почти за три месяца показался на публике.

28 января 2021 года стало известно о том, что основатель Alibaba готовит масштабную реорганизацию одного из своих стартапов.

2 февраля 2021 года китайская государственная газета Shanghai Securities News исключила основателя Alibaba Джека Ма из списка главных бизнесменов страны.

3 февраля 2021 года Джек Ма согласовал с китайскими регуляторами план реорганизации Ant Group, который превратит финтех-гиганта в финансовую холдинговую компанию.

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Автор: Елена Коваленко