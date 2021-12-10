Инновационная технология позволит увеличить время автономной работы смартфонов более чем на полтора часа.

С каждым новым поколением смартфонов, производители стараются привлечь новую аудиторию топовыми процессорами и огромными дисплеями. Однако все это отходит на второй план, если гаджет приходится заряжать каждый день.

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Почему ж мы не видим каких-то значительных сдвигов в мире аккумуляторов? Этим вопросом как-то задались в Xiaomi и сегодня объявили о создании революционной технологии, позволяющей устанавливать в мобильные устройства аккумуляторы большей ёмкости при сохранении тех же габаритов.

По предварительной оценке, это позволит увеличить емкость аккумулятора на 10%, а время автономной работы более чем на полтора часа.

Впрочем, стоит отметить, что эта цифра условная и итоговы результат напрямую зависит от кучи других факторов (соотношение сторон и плотность пикселей для дисплея, мощность процессора и т.д.).

Компания заявляет, что новая технология найдет свое массовое применение уже во второй половине 2022 года. Более подробно о создании прорывной технологии можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что смартфоны нового поколения от Xiaomi получат очень необычную камеру. Речь идет о серии Xiaomi 12, которую, по слухам, представят уже 28 декабря.

Ожидается, что блок основной камеры Ultra-версии, получит сразу восемь отверстий разного размера и формы. Конечно же, не все они будут заняты датчиками изображения, однако такая композиция всё равно вызывает восхищение

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Автор: Денис Пономаренко