Доступ к 4G получили 80 тысяч человек.

В июле 2021 Киевстар активировал технологию 4G на 167 базовых станциях. В результате еще 80 тысяч жителей Украины в 420 населенных пунктах получили возможность доступа к скоростному мобильному интернету.

В частности, это населенные пункты Богородичное, Алексеево-Дружковка, Старомлынивка, Стародубовка, Урожайное в Донецкой области, Гульск Житомирской, Долголука, Чернушовичи Львовской, Кочубеевка Полтавской, Березовское, Каменка, Кленовое Харьковской области.

В 1 кв 2021 года Киевстар инвестировал в развитие новых технологий связи более 1 млрд грн, что позволило существенно увеличить территорию сети 4G. Благодаря этому количество абонентов, которые воспользовались скоростным мобильным интернетом, увеличилось в 1 кв 2021 на 24,3%. А потребление мегабайтов на одного абонента выросло на 27,5%. На сегодня связью 4G в сети Киевстар пользуется почти 10 миллионов человек.

Киевстар установил в Украине более 15 тысяч базовых станций, на которых активирована технология LTE (4G). В результате более 88,5% населения Украины может пользоваться доступом к услугам 4G в сети оператора. Компания продолжает строительство мобильных сетей нового поколения, чтобы до 2022 года доступ к 4G был у 90% населения.

Новые технологии мобильной связи предоставляют людям больше возможностей для бизнеса, образования, получения дистанционных медицинских консультаций, доступ к административным услугам т. д. Чтобы воспользоваться услугой, достаточно смартфона, который поддерживает технологию LTE/4G, и SIM-карты (USIM), которую можно бесплатно получить у оператора.

Мобильные операторы ускорили развитие 4G благодаря перераспределению радиочастот диапазона 900МГц. Базовые станции, работающие на этих частотах, охватывают большие территории, что важно для строительства мобильных сетей в отдаленных населенных пунктах. Для этого Киевстар добровольно поделился радиочастотным спектром 900 МГц и 1800 МГц с другими участниками рынка. Это позволило мобильным операторам сформировать сплошные полосы радиочастот, что необходимо для предоставления услуг скоростной мобильной передачи данных.

Справка. Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, которого выбрали около 26 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. На сегодня 88,5% населения Украины живет в зоне сети LTE Киевстар.

Компания лидирует на рынке мобильной, фиксированной связи, интернета и конвергентных услуг (связь, интернет, ТВ). Киевстар предоставляет инновационные решения с использованием Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги и др. Для стартап-компаний создана уникальная платформа Open API с возможностью использовать аналитические данные оператора для разработки цифровых продуктов. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, головной офис в Нидерландах.

Акции Группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 23 года работает в Украине, и признан как самый дорогой бренд Украины, крупнейший плательщик налогов на рынке связи, лучший работодатель и социально ответственная компания.

Автор: Григорий Бондарь