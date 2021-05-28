По состоянию на сегодня, связью 4G от "Киевстара" обеспечены 87,6% украинцев.

Один из крупнейших украинских мобильных операторов «Киевстар» планирует до конца 2021 года обеспечить скоростной мобильной связью четвертого поколения более 90 процентов населения Украины.

«Если мы возьмем общее количество непокрытых сел, а это было около 15 тысяч по состоянию на начало 2020 года, то на конец 2020 эта цифра уменьшилась до 10 тысяч. В пяти областях мы уже добились покрытия более 90% населения. Это на самом деле наша цель до конца 2021 года — перевалить за 90% (по всей стране – УНИАН)», - сказал президент компании «Киевстар» Александр Комаров во время пресс-конференции в Киеве.

По его словам, по состоянию на сейчас, связью 4G от «Киевстара» обеспечены 87,6% украинцев, тогда как у операторов «Vodafone Украина» и lifecell эти показатели составляют 81% и 61% соответственно. В абсолютных величинах абонентская база 4G абонентов «синего» оператора составляет 9,3 млн украинцев, «красного» - 7,3 млн, и «желтого» - 3,5 млн.

При этом, Комаров добавил, что покрыть связью 4G все 100% населения мобильным операторам не удастся, поскольку это дорого и не целесообразно.

По его словам, в текущем году оператор рассматривает возможность ускорить темпы покрытия связью украинских международных дорог, и завершиться этот процесс может уже к началу 2022 года.

«Мы для себя проработали план перераспределения инвестиций, чтобы ускорить проект покрытия основных международных дорог. Мы очень к этому стремимся. Идеальный сценарий: мы будем целиться на начало 2022 года покрыть 1830 км дорог. При чем, со средней цифрой покрытия 96-97%», - отметил президент «Киевстара», добавив, что операторам удастся реализовать такой сложный проект только при участии в этом процессе государства.

Что же касается полноценного покрытия скоростной мобильной связью железнодорожных путей, Комаров отметил, что произойдет это не ранее 2024-2025 годов.

Как сообщал УНИАН, в марте 2020 года украинские мобильные операторы «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell получили лицензии на ресурс на радиочастотах 900 МГц, необходимый для запуска высокоскоростной интернет-связи 4G на всей территории Украины. На сегодня операторы предоставляют услуги 4G-связи также на частотах 1800 МГц и 2600 МГц.

Компания «Киевстар», основанная в 1994 году, предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в интернет. Акционером «Киевстара» является холдинг с российскими корнями VEON (до 2017 года VimpelCom). Компания VEON работает на рынках СНГ, Европы, Азии, Африки, а ее акции находятся в свободном обращении на бирже NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

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Автор: Иван Бойко