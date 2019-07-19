Еврокомиссия оштрафовала производителя чипов Qualcomm почти на четверть миллиарда евро

По словам главы антимонопольного ведомства Евросоюза, Qualcomm злоупотреблял своим положением на рынке с целью вытеснения конкурента - британской компании Icera.

Еврокомиссия оштрафовала американскую компанию по разработке беспроводных средств связи Qualcomm на 242 миллиона евро за демпинг при продаже микрочипов для мобильных устройств.

Об этом в четверг, 18 июля, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, сообщает DW.

Глава антимонопольного ведомства Евросоюза Маргрет Вестагер отметила, что Qualcomm злоупотреблял своим положением на рынке, стремясь "устранить конкурента". Речь идет, в частности, о британском производителе интегральных схем, компании Icera.

Как отмечается в сообщении ЕК, нарушения приходятся на 2009-2011 годы.

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В январе 2018 года Евросоюз уже приказывал Qualcomm выплатить 997 миллионов евро за сговор с Apple. Компания осуществляла миллиардные платежи на счета американской корпорации, обеспечивала таким образом монопольное использование своих чипов в устройствах мобильной связи Apple и препятствовала свободной конкуренции в этом сегменте рынка.

В настоящее время Qualcomm контролирует около 90 процентов рынка микрочипов для мобильных устройств с современным стандартом LTE.