Еврокомиссия оштрафовала производителя чипов Qualcomm почти на четверть миллиарда евро
Еврокомиссия оштрафовала американскую компанию по разработке беспроводных средств связи Qualcomm на 242 миллиона евро за демпинг при продаже микрочипов для мобильных устройств.
Об этом в четверг, 18 июля, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, сообщает DW.
Глава антимонопольного ведомства Евросоюза Маргрет Вестагер отметила, что Qualcomm злоупотреблял своим положением на рынке, стремясь "устранить конкурента". Речь идет, в частности, о британском производителе интегральных схем, компании Icera.
Как отмечается в сообщении ЕК, нарушения приходятся на 2009-2011 годы.
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В январе 2018 года Евросоюз уже приказывал Qualcomm выплатить 997 миллионов евро за сговор с Apple. Компания осуществляла миллиардные платежи на счета американской корпорации, обеспечивала таким образом монопольное использование своих чипов в устройствах мобильной связи Apple и препятствовала свободной конкуренции в этом сегменте рынка.
В настоящее время Qualcomm контролирует около 90 процентов рынка микрочипов для мобильных устройств с современным стандартом LTE.