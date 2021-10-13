Apple разослала компаниям, занятым в производстве сообщение о том, что произведенных смартфонов будет меньше.

Корпорация Apple, вероятно, сократит производство iPhone 13 на 10 млн единиц из-за глобальной нехватки микрочипов.

Об этом со ссылкой на источники внутри корпорации сообщило агентство Bloomberg. По его данным, к концу года компания должна была произвести 90 млн единиц новых моделей iPhone. Однако Apple разослала компаниям, занятым в производстве, сообщение, что произведенных смартфонов будет меньше, поскольку поставщики микросхем, включая Broadcom Inc и Texas Instruments, не могут обеспечить своевременную доставку компонентов.

В июле Apple прогнозировала замедление роста доходов и заявила, что нехватка чипов, которая начала сказываться на продажах Mac и iPad, также отразится на производстве iPhone.

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Apple обладает огромными резервами наличности и уже давно заключила долгосрочные соглашения о поставках микрочипов с крупными производителями. Поэтому сумела лучше многих справиться с дефицитом микросхем, который затронул многие отрасли, от автомобилей до компьютерных компонентов.

Сокращение производства из-за нехватки микрочипов

О сокращении производства объявили и другие крупные производители, в том числе Toyota и Volvo, GM и Jaguar Land Rover. Toyota, например, к концу лета сократила выпуск машин на 40% и закрыла 14 заводов в Японии.

Компания RED, на камеры которой снимают Netflix и Голливуд, в начале лета на два месяца остановила производство из-за нехватки чипов, и заказанные камеры тоже приходится ждать месяцами, передает Би-би-си.

На нехватку чипов жалуются и южнокорейские технологические гиганты Samsung и LG. Обе корпорации, как и Apple, обладают достаточными средствами, чтобы покупать чипы вагонами - но их нет.

Почему возникла нехватка микрочипов

Предпосылки сегодняшней нехватки чипов, возникли не только из-за пандемии коронавируса, они складывались годами.

К числу проблем, с которыми столкнулась индустрия микросхем перед пандемией, аналитики относят технологии 5G, увеличившие спрос на чипы, и решение США прекратить продажу полупроводников и других технологий китайской Huawei, которая быстро оккупировала мощности других производителей своими заказами.

Автор: Ирина Погорелая