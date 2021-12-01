Всё из-за удорожания комплектующих из-за их дефицита.

В связи с глобальной пандемией и нехваткой полупроводниковой продукции цифровая индустрия в 2020 и 2021 находилась в состоянии анабиоза. Самый большой дефицит в Украине, как и во всем мире, наблюдается в сегменте комплектующих для ПК.

Удорожания комплектующих не пройдет бесследно для пользователей. Об этом заявил генеральный директор компании Razer Мин-Лян Тана у себя в твиттере. Он предполагает, что новые игровые ноутбуки производителя будут дороже предшественников.

Только что провели обзор нашей линейки игровых ноутбуков на следующий год. Похоже, что стоимость компонентов значительно увеличится, и мы увидим повышение цен на игровые ноутбуки следующего поколения по всем направлениям (включая Blade) в следующем году – отметил гендиректор Razer.

Насколько существенным будет подорожание, в компании пока умалчивают. Однако, как видим, причина повышения цен кроется в удорожании компонентов, а это значит, что, скорее всего, проблема затронет всех или почти всех производителей мобильных ПК, то есть можно ожидать удорожания ноутбуков и другой компьютерной периферии.

Согласно текущему стеку продукции Razer, самый дорогой ноутбук серии Blade стоит 3700 долларов (≈ 100 тыс. грн), предлагая Core i9-11900H и GeForce RTX 3080.

Какая альтернатива для геймеров

Игровые облачные сервисы. Они позволяют играть в самые современные новинки и требовательные к техническим характеристикам игры даже на старом компьютере, или на смартфоне. Единственное, что вам нужно – это быстрый доступ к интернету.

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Одним из таких является GeForce Now. Он отличается от других аналогов тем, что в нём необязательно заново покупать игры. Пользователю достаточно синхронизировать с сервисом свой аккаунт в Steam, EGS или Ubisoft Connect, после чего можно запускать тайтлы прямо из своей библиотеки.

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Автор: Денис Пономаренко