Старт проекта запланирован на третий квартал 2020 года.

Китайская компания Huawei запускает в Украине услугу бесконтактной оплаты с помощью NFC на своих смартфонах.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Партнером по запуску выступит украинская финтех-компания EasyPay. Старт проекта запланирован на третий квартал 2020 года. Отмечается, что проект является самостоятельным решением от EasyPay на основе технологии NFC и будет представлен под брендом EasyPay. Технологически он будет независим от коммерческих банков.

Услуга NFC-платежей от EasyPay будет сначала представлена эксклюзивно на смартфонах Huawei.

«Партнерство с Huawei — очень важный шаг не только для EasyPay, но и для всего финтех-рынка Украины», — отметил Алексей Авраменко, СЕО и основатель компании EasyPay.

Справка УНИАН. EasyPay — крупный небанковский оператор платежных и финансовых сервисов в Украине, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая осуществлять платежи офлайн и онлайн.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году директора ЦРУ, ФБР, АНБ и других разведывательных органов США заявили, что не рекомендуют покупать технику китайских компаний Huawei и ZTE из-за риска шпионажа.

В мае 2019 года США внесли китайскую Huawei в черный список, ограничив деятельность компании на американском рынке и запретив американским госструктурам использовать оборудование Huawei.

В мае 2020 года глава Госдепартамента США Майк Помпео опубликовал заявление, в котором говорится, что в будущем будет еще больше ограничен экспорт американских товаров для компании Huawei.

1 июля 2020 года Федеральная комиссия связи США официально объявила китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности.

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