В Telegram опубликовали проекты клиентов SoftServe и цифровые копии документов, которые могут принадлежать сотрудникам компании.

Хакеры выложили в сеть данные о клиентах одной из крупнейших IT-компаний Украины SoftServe.

Данные были опубликованы в Telegram-канале Freedom F0x.

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В сети оказались данные, украденные хакерами во время взлома в ночь на 1 сентября, сообщает AIN.UA.

Как пишет издание, хакерами были опубликованы не только данные клиентов SoftServe, но и цифровые копии документов, которые вероятно принадлежат сотрудникам компании. Скомпрометированными оказались личные данные более 200 человек.

Отмечается, что в новой утечке также были ранее не публиковавшиеся разработки для клиентов.

В архиве с документами действительно были сканы паспортов украинцев и граждан других стран Восточной Европы. Однако, были ли это документы сотрудников SoftServe точно неизвестно.

В компании подтвердили, что данные слиты в результате атаки на SoftServe от 1 сентября.

"1 сентября произошла атака. Те данные, которые были опубликованы 16 сентября, являются следствием того же инцидента. То есть новой утечки данных не было. Это распространенная тактика в подобных случаях, цель которой запугать, чтобы требовать выкуп... Сейчас третья сторона проводит комплексное независимое расследование этого инцидента", — заявили в SoftServe.

Что такое SoftServe

SoftServe — украинская IТ-компания, работающая в сфере разработки программного обеспечения и предоставления консультационных услуг. Главные офисы компании находятся в Остине (США, Техас) и Львове. В европейских и американских офисах компании работает более 8000 сотрудников.

Предыдущие атаки

19 августа 2020 года в СНБО заявили о "масштабной кибератаке" РФ накануне Дня Независимости.

14 августа 2020 года спецслужбы США предупредили о новом российском интернет-вирусе "Дроворуб".

16 июля 2020 года британский Национальный центр кибербезопасности заявил о том, что связанные с Россией хакеры пытались похитить данные о вакцине от коронавируса.

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Автор: УНИАН