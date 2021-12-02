Рейтинг по итогам ноября составили эксперты популярного бенчмарк-сайта.

В Cети появился очень интересный топ, в котором были собраны самые мощные Android-смартфоны. Его авторы собрали самые актуальные по итогам ноября 2021 года аппараты.

Итоги рейтинга сообщает популярный бенчмарк-сайт AnTuTu. Если вы не следите за рынком смартфонов постоянно, то для вас это может быть полезно при выборе нового устройства.

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Флагманские телефоны Android, попавшие в глобальный список по уровню своей производительности, получали баллы по нескольким критериям. Как оказалось, лучше всего потребности владельцев удовлетворили смартфоны на основе однокристальной системы Snapdragon 888+.

Самые мощные смартфоны:

Особого внимания заслуживает первая "тройка" в рейтинге, ведь именно эти флагманы получили наибольшее количество баллов.

На первом месте оказался смартфон Xiaomi Black Shark 4S Pro, который в Украине стоит около 27 тысяч гривен. Смартфон получил более 880 тысяч баллов;

второе место получил флагманский смартфон RedMagic 6S Pro (он же Red Devils 6S Pro) с памятью на 12/256 Гб. В Украине такой гаджет, однако с меньшим количеством памяти, можно приобрести примерно за 19 тысяч гривен;

на третье место попал игровой флагман iQOO 8 Pro. Такой смартфон с наибольшим объемом памяти продается почти за 27 тысяч гривен.

Другие смартфоны, попавшие в рейтинг:

Black Shark 4 Pro;

Vivo X70 Pro+;

Asus ROG 5s;

iQOO 8;

Lenovo Legion Gaming Phone 2 Pro;

Oppo Find X3 Pro;

Realme GT.

Как ранее сообщал УНИАН, во время проведения конференции Snapdragon Tech Summit компания Qualcomm анонсировала свой новый флагманский мобильный процессор – Snapdragon 8 Gen 1. Смартфоны на её основе можно ожидать на полках магазинов уже в следующем году.

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Автор: Денис Пономаренко