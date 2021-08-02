Альфа-Банк Украина и Киевстар усиливают сотрудничество, чтобы предложить еще больше выгодных условий своим клиентам. Теперь акцию "Счастливый день" от Киевстар можно эксклюзивно заказать в цифровом банке Sense SuperApp.

Акция доступна абонентам Киевстар, которые обслуживаются на условиях предоплаты и подключили свой мобильный счет в Sense SuperApp. Благодаря "Счастливому дню" они могут бесплатно пользоваться безлимитным мобильным интернетом и звонками внутри сети оператора в течение суток, даже если не оплачивали услуги по своему номеру. Бесплатный интернет и звонки можно заказывать каждые 7 дней до конца 2021 года.

Получить "Счастливый день" в Sense SuperApp просто: нужно войти в свой профиль Киевстар в Sense и активировать акцию. Сообщение о ее активации и статус также можно отслеживать в цифровом банке.

Для абонентов Киевстар, которые еще не пользуются Sense SuperApp, для заказа акции необходимо:

установить цифровой банк Sense SuperApp,

выбрать пакет услуг с дебетовой картой или кредитную карту Альфа-Банка Украина,

пройти идентификацию через видеочат или приложение Дія,

подключить свой мобильный счет в Sense и активировать акцию.

Напомним, что сотрудничество банка и телеком-оператора началось в марте 2021 года, когда они объединили доступ к банковским и мобильным счетам в Sense. Благодаря этому клиенты банка и абоненты оператора могут одновременно управлять своим банковским и мобильным счетом и дополнительными услугами в одном приложении. В будущем компании будут совместно создавать больше новых выгодных предложений для своих клиентов.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, которого выбрали около 26 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Более 87% населения Украины живет в зоне действия сети LTE Киевстар. Кроме того, компания – лидер рынка фиксированной связи и интернета, и провайдер конвергентных услуг (мобильная связь, фиксированный интернет и ТВ). Также Киевстар предоставляет инновационные решения с использованием Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги и др. Для стартап-компаний создана уникальная платформа OpenAPI, что дает возможность разработчикам использовать аналитические данные оператора для собственных цифровых продуктов.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, головной офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 23 года работает в Украине, и признан как самый дорогой бренд Украины, крупнейший плательщик налогов на рынке связи, лучший работодатель и социально ответственная компания.

Дополнительная информация: [email protected], www.kyivstar.ua.

Справка об Альфа-Банке Украина:

Альфа-Банк Украина – крупный украинский банк с международным капиталом, входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. с главным офисом в Люксембурге. Согласно классификации Национального банка Украины, Альфа-Банк Украина входит в группу банков иностранных банковских групп, является системно важным банком и находится в топ-10 финансовых учреждений страны по объему активов. По состоянию на 1 июля 2021 года розничная сеть банка включает 196 отделений и 692 банкомата. Банк обслуживает 1,5 миллиона физических и юридических лиц и имеет штат более 6,3 тысячи сотрудников.

Sense SuperApp – цифровой банк от Альфа-Банка Украина, одна замена для всех финансовых приложений для физических лиц и предпринимателей. В Sense впервые в Украине запущена полноценная видеоидентификация, которая позволяет открыть счет в банке за несколько минут без визита в отделение, управление банковскими и мобильным счетами в одном приложении, пополнение карты через Apple Pay, собственная лента новостей Now и многое другое. Sense SuperApp запущен в ноябре 2020 года, и всего за восемь месяцев количество пользователей превысило 880 тысяч.

Дополнительная информация: [email protected], www.alfabank.ua, https://alfabank.ua/sense-superapp.

Автор: Григорий Бондарь