Теперь абоненты "Киевстар" могут использовать свои документы из приложения "Дія" для идентификации в фирменных магазинах оператора и мультибрендовых магазинах партнеров. А вместо бумажных договоров – оформлять и подписывать электронную версию с помощью цифровой графической подписи.

Все операции, которые раньше требовали оригинала паспорта, теперь можно осуществлять быстрее и проще с приложением Дія. Среди самых популярных услуг: переход на контрактную форму обслуживания, замена SIM-карты, переход на Киевстар от других операторов и прочее.

Воспользоваться Дія можно не только в фирменных магазинах "Киевстар", но и в магазинах партнеров, в частности мультибрендовых сетях электроники Алло, ЖЖУК и других. Для идентификации абонентам достаточно в приложении открыть документ, удостоверяющий личность, и выбрать опцию штрих-код. Работник магазина внесет код в систему и абоненту останется только подтвердить запрос на передачу копии цифрового документа.

"Киевстар" совместно с сервисом государственных услуг Дія интегрировал процесс идентификации пользователей в собственные IT-системы, чтобы обеспечить абонентам более защищенный способ проверки документов и сократить время обслуживания.

Также "Киевстар" завершил внедрение во всех своих магазинах цифровой подписи документов на экране планшета или смартфона. Для этого Digital-команда и ритейл "Киевстар" разработали специальное приложение Jet для обслуживания клиентов и продаж.

Подписью можно воспользоваться, например, при подключении контрактных тарифов. При этом оформление контракта потребует считанных минут, поскольку не нужно тратить время на подготовку и печать бумажных документов. Кроме скорости и удобства, этот функционал является более экологичным, ведь абоненты вместо бумажных документов получают их электронную версию на свой email. Такие документы имеют ту же юридическую силу, как и напечатанный вариант.

Новая услуга стала возможной благодаря поддержке регулятора отрасли (НКРСИ), который сменил устаревшие нормы законодательства и открыл дополнительные возможности для реализации современных цифровых решений. Это еще один важный шаг на пути к paperless-документооборота и новейших технологий.

Справка. "Киевстар" – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, которого выбрали около 26 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. На сегодня 88,5% населения Украины живет в зоне сети LTE Киевстар.

Компания лидирует на рынке мобильной, фиксированной связи, интернета и конвергентных услуг (связь, интернет, ТВ). "Киевстар" предоставляет инновационные решения с использованием Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги и др. Для стартап-компаний создана уникальная платформа Open API с возможностью использовать аналитические данные оператора для разработки цифровых продуктов.

Акционеры "Киевстар" – международная Группа VEON, головной офис в Нидерландах. Акции Группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). "Киевстар" 23 года работает в Украине, и признан как самый дорогой бренд Украины, крупнейший плательщик налогов на рынке связи, лучший работодатель и социально ответственная компания.

Автор: Иван Бойко