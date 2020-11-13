В группу входят компании из США и Великобритании, а также компании-аналоги из 21 страны ЕС.

Группа из 165 компаний и отраслевых органов призвала антимонопольные органы ЕС занять более жесткую позицию в отношении Google, обвинив техногиганта в нечестной конкуренции.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо, направленное еврокомиссару по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Читайте такжеГлав Facebook, Google и Twitter раскритиковали в Сенате США

В группу входят компании из США и Великобритании, а также компании-аналоги из 21 страны ЕС. В частности — туристическая компания Expedia, сервис для поиска отелей Trivago, интегратор товаров и услуг Kelkoo, сервис отзывов Yelp и другие.

Авторы письма утверждают, что Google несправедливо продвигает в поиске свои собственные сервисы, связанные с размещением в гостиницах, путешествиями и работой.

В Google отрицают обвинения в нечестной конкуренции и заявляют, что пользователям предоставлена свобода выбора, а другие компании «находятся на расстоянии одного клика».

Вестагер планирует представить законопроект, регулирующий работу цифровых торговых площадок 2 декабря. Он затронет Apple, Amazon, Facebook и Google, к которым европейские регуляторы уже предъявляли претензии в недобросовестной конкуренции.

Критика со стороны Сената США

29 октября 2020 года глав Facebook, Google и Twitter раскритиковали в Сенате США.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН