Таможня начала продавать конфискованные iPhone на ProZorro

В рамках торгов 25 новых iPhone различных моделей уйдут с молотка двумя отдельными лотами до 4 мая.

Государственная таможенная служба Украины объявила о запуске аукционов по продаже конфискованных смартфонов iPhone в системе электронных торгов «ProZorro.Продажи».

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Об этом сообщается на страничке таможне в Facebook.

В рамках торгов 25 новых iPhone различных моделей уйдут с молотка двумя отдельными лотами до 4 мая.

Первый лот имеет стартовую цену в 152.6 тыс. грн и включает:

іPhone 5S на 16 ГБ — 2 шт.

іPhone 7 на 32 ГБ — 6 шт.

іPhone 8 Plus на 64 ГБ — 1 шт.

іPhone X на 64 ГБ — 5 шт.

Поучаствовать в торгах можно по следующей ссылке.

Второй лот со стартовой ценой 116 тыс. грн включает:

іPhone 7 на 32 ГБ — 3 шт.

іPhone 7 на 128 ГБ — 8 шт.

Торги по нем будут проходить по ссылке.

В ГМСУ подчеркивают, что все телефоны — полностью новые, а желающие приобрести их могут предварительно осмотреть товар. Ценовые предложения по обоим лотам будут принимать до 3 мая.

Как сообщает таможня, за телефонами, пролежавшими на складе Слобожанской таможни почти год, владелец так и не пришел, и теперь ведомство вправе продать их в рамках открытых электронных торгов.

Как сообщал УНИАН, в Украину под видом пищевых добавок и продуктов пытались ввезти более 1 тыс. телефонов марки Apple Iphone. По сведениям ГПСУ, после окончательного подсчета установлено, что это 1042 мобильных телефона марки Apple IPhone, 4 телевизоры Samsung и лазерный сепаратор марки M-Triangle. Обнаруженный товар изъят представителями таможни и оценен на сумму более 3 млн грн.