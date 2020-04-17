Таможня начала продавать конфискованные iPhone на ProZorro
Государственная таможенная служба Украины объявила о запуске аукционов по продаже конфискованных смартфонов iPhone в системе электронных торгов «ProZorro.Продажи».
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Об этом сообщается на страничке таможне в Facebook.
В рамках торгов 25 новых iPhone различных моделей уйдут с молотка двумя отдельными лотами до 4 мая.
Первый лот имеет стартовую цену в 152.6 тыс. грн и включает:
іPhone 5S на 16 ГБ — 2 шт.
іPhone 7 на 32 ГБ — 6 шт.
іPhone 8 Plus на 64 ГБ — 1 шт.
іPhone X на 64 ГБ — 5 шт.
Поучаствовать в торгах можно по следующей ссылке.
Второй лот со стартовой ценой 116 тыс. грн включает:
іPhone 7 на 32 ГБ — 3 шт.
іPhone 7 на 128 ГБ — 8 шт.
Торги по нем будут проходить по ссылке.
В ГМСУ подчеркивают, что все телефоны — полностью новые, а желающие приобрести их могут предварительно осмотреть товар. Ценовые предложения по обоим лотам будут принимать до 3 мая.
Как сообщает таможня, за телефонами, пролежавшими на складе Слобожанской таможни почти год, владелец так и не пришел, и теперь ведомство вправе продать их в рамках открытых электронных торгов.
Как сообщал УНИАН, в Украину под видом пищевых добавок и продуктов пытались ввезти более 1 тыс. телефонов марки Apple Iphone. По сведениям ГПСУ, после окончательного подсчета установлено, что это 1042 мобильных телефона марки Apple IPhone, 4 телевизоры Samsung и лазерный сепаратор марки M-Triangle. Обнаруженный товар изъят представителями таможни и оценен на сумму более 3 млн грн.