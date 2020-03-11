Стали известны характеристики и дата выхода нового смартфона Pixel (видео)

Автор ролика назвал остальные характеристики предстоящей новинки, среди которых аккумулятор ёмкостью 3080 мА-ч и поддержка двух SIM-карт.

В сети появился первый предварительный видеообзор смартфона Google Pixel 4a, который позволяет не только детально рассмотреть сам аппарат, но и раскрывает его основные характеристики.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"В первую очередь, видео подтверждает предыдущие утечки по поводу пластикового корпуса однородной расцветки, разъёма 3,5 мм для наушников и сканера отпечатков пальцев на тыльной стороне смартфона. В левом верхнем углу экрана имеется отверстие для фронтальной камеры, сзади – квадратный модуль камеры с одним 12-мегапиксельным датчиком, способным записывать видео в разрешении 4K (пока не ясно, чем он отличается от того, что используется в Pixel 3a и Pixel 4)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что прототип смартфона, показанный на видео, оснащён 5,8-дюймовым дисплеем с разрешением 2340×1080 пикселей, чипсетом Snapdragon 730, 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ накопителя. Автор ролика назвал остальные характеристики предстоящей новинки, среди которых аккумулятор ёмкостью 3080 мА-ч и поддержка двух SIM-карт. Также ожидается две конфигурации оперативной памяти – на 4 и 6 ГБ.

"На видео можно заметить, что прототип Pixel 4a работает с апрельским патчем безопасности. Это может намекать на дату выхода смартфона, хотя Pixel 3a был представлен в мае прошлого года на конференции Google I/O. В этом году конференцию отменили из-за вспышки коронавируса, поэтому сложно что-либо прогнозировать на этот счёт", - подчеркивает издание.