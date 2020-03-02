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В ОП рассказали, когда новый канал для оккупированных территорий начнет полноценное вещание

17:29, 02 марта 2020
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Канал будет иметь развлекательно-информационный формат / фото rusbase.vc

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк во время презентации концепции нового телеканала «ДОМ/ДІМ» для временно оккупированных территорий.

По словам и.о. генерального директора телеканала UATV Юлии Островской, за годы оккупации доминирование на временно оккупированных территориях получили российские телеканалы.

«Главная наша цель - исправить эту ситуацию», - подчеркнула она.

Островская отметила, что канал будет иметь развлекательно-информационный формат, его задачей будет «ментальное возвращение жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма путем донесения основного сообщения: Украина - наш дом», а целью развенчания мифов пропаганды об Украине - создание источника объективной информации и возвращение политической, культурной и общественной жизни Украины в повестку дня жителей ВОТ.

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Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнил, что канал не имеет собственного контента и планирует выходить на собственное производство постепенно - в течение двух лет.

По его словам, в ближайшие дни канал начнет производство новостей, а впоследствии и собственных шоу, а пока будет транслировать развлекательный контент, предоставляемый медиа-группами «1+1 media», «Украина», «Интер» и «Star Light Media».

В свою очередь заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев подчеркнул, что вышеупомянутые медиа-группы будут предоставлять только развлекательный контент и не окажут влияния на информационную политику канала.

Он отметил, что законного способа создать новый канал на базе каналов UA: Крым и UA Донбасс нет, ведь он будет заполнен продуктами частных медиа-групп.

По его словам, сигнал канала будет покрывать всю территорию оккупированного Донбасса, однако из-за рельефа Крыма сможет покрыть лишь его северную степную часть и часть побережья, а дальше на пути сигнала станут горы.

Потураев отметил, что не исключается и использование оккупационной российской властью средств радиоэлектронной борьбы.

По его словам, в эфире канала будут использовать термины, которые используются в международных документах: незаконные вооруженные формирования, страна-агрессор, линия разграничения или контактная линия и другие.

«Никто не будет на этом канале говорить о повстанцах или гражданской войне», - подчеркнул он.

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Первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук отметил, что, поскольку канал имеет ограниченные права на контент, то он пока не будет вещать на спутник, а будет доступен только в формате цифрового вещания Т2.

По словам Костюка, канал будет двуязычный, делать как общенациональные новости, так и региональные новости Донбасса и Крыма.

«Сейчас у нас в тестовом режиме уже вещание началось информационное, а мы хотели бы со следующей недели начать (полноценное - УНИАН), если мы найдем оптимальную модель, чтобы нас не обвинили в том, что это необъективные новости», - рассказал Костюк.

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