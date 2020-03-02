В ОП рассказали, когда новый канал для оккупированных территорий начнет полноценное вещание

В ближайшие дни канал начнет производство новостей, а впоследствии и собственных шоу, а пока будет транслировать развлекательный контент, предоставляемый медиа-группами «1+1 media», «Украина», «Интер» и «Star Light Media».

В Офисе президента Украины планируют, что новый канал для оккупированных территорий начнёт полноценное вещание со следующей недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк во время презентации концепции нового телеканала «ДОМ/ДІМ» для временно оккупированных территорий.

По словам и.о. генерального директора телеканала UATV Юлии Островской, за годы оккупации доминирование на временно оккупированных территориях получили российские телеканалы.

«Главная наша цель - исправить эту ситуацию», - подчеркнула она.

Островская отметила, что канал будет иметь развлекательно-информационный формат, его задачей будет «ментальное возвращение жителей временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма путем донесения основного сообщения: Украина - наш дом», а целью развенчания мифов пропаганды об Украине - создание источника объективной информации и возвращение политической, культурной и общественной жизни Украины в повестку дня жителей ВОТ.

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Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнил, что канал не имеет собственного контента и планирует выходить на собственное производство постепенно - в течение двух лет.

По его словам, в ближайшие дни канал начнет производство новостей, а впоследствии и собственных шоу, а пока будет транслировать развлекательный контент, предоставляемый медиа-группами «1+1 media», «Украина», «Интер» и «Star Light Media».

В свою очередь заместитель председателя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев подчеркнул, что вышеупомянутые медиа-группы будут предоставлять только развлекательный контент и не окажут влияния на информационную политику канала.

Он отметил, что законного способа создать новый канал на базе каналов UA: Крым и UA Донбасс нет, ведь он будет заполнен продуктами частных медиа-групп.

По его словам, сигнал канала будет покрывать всю территорию оккупированного Донбасса, однако из-за рельефа Крыма сможет покрыть лишь его северную степную часть и часть побережья, а дальше на пути сигнала станут горы.

Потураев отметил, что не исключается и использование оккупационной российской властью средств радиоэлектронной борьбы.

По его словам, в эфире канала будут использовать термины, которые используются в международных документах: незаконные вооруженные формирования, страна-агрессор, линия разграничения или контактная линия и другие.

«Никто не будет на этом канале говорить о повстанцах или гражданской войне», - подчеркнул он.

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Первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Анатолий Максимчук отметил, что, поскольку канал имеет ограниченные права на контент, то он пока не будет вещать на спутник, а будет доступен только в формате цифрового вещания Т2.

По словам Костюка, канал будет двуязычный, делать как общенациональные новости, так и региональные новости Донбасса и Крыма.

«Сейчас у нас в тестовом режиме уже вещание началось информационное, а мы хотели бы со следующей недели начать (полноценное - УНИАН), если мы найдем оптимальную модель, чтобы нас не обвинили в том, что это необъективные новости», - рассказал Костюк.