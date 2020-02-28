Зеленский и медиагруппы решили, как обеспечить население доступом к украинскому телевидению

С 29 января не все украинцы могут свободно смотреть более 20 главных телеканалов в результате кодирования сигнала, которое произошло по решению от 2017 года.

Президент Украины Владимир Зеленский и руководство ведущих украинских медиагрупп договорились о запуске до 16 марта незакодированных спутниковых версий главных украинских телеканалов.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

В частности, в ходе сегодняшней встречи обсуждались проблемы вокруг телевизионного вещания, возникшие после начала кодирования четырьмя медиагруппами спутникового сигнала их телеканалов с 29 января этого года по решению от 2017 года.

Глава государства подчеркнул, что этот вопрос касается не только бизнеса медиагрупп, но и стратегической защиты информационной безопасности Украины. В результате кодирования сигнала не все украинцы могут свободно смотреть более 20 главных телеканалов.

«Мы имеем не просто множество писем и тысячи звонков в Офис президента с тем, что украинцы не могут получить этот сигнал из-за кодирования и не имеют возможности смотреть украинские телеканалы. Особенно это касается региона вдоль контактной линии и временно оккупированных территорий», - сказал Зеленский.

По словам президента, в результате этого альтернативой там стало российское телевидение. «Мы приехали туда, увидели, что и российское радиовещание, и телевидение есть не только на временно оккупированных территориях. Оно имеет очень мощный сигнал и на контролируемых территориях. Кроме того, тогда они «глушили» наш сигнал военной аппаратурой. А сейчас, мне кажется, даже не нужно использовать технические средства и деньги, чтобы глушить, - вы сами отключились», - заявил глава государства.

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Зеленский отметил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины имеет возможность ввести мораторий на кодирование спутникового сигнала телеканалов, но это не решит всего спектра проблем. «Мы хотим сейчас найти выход из этой ситуации. У нас задача очень простая: чтобы люди имели возможность смотреть именно украинское телевидение, особенно на тех территориях, к которым мы сейчас не имеем другого доступа, кроме информационного», - подчеркнул он.

Для комплексного решения проблемы с доступом украинцев к информации президент предложил провайдеру эфирного цифрового телевидения «ЗЕОНБУД» до 4 марта 2020 года принять меры для изменения модуляции сигнала. Это расширит покрытие цифровым телевидением на территории государства и облегчит доступ населения к телевещанию.

Также «ЗЕОНБУД» до 1 мая 2020 года должен обеспечить установку цифровых передатчиков в 47 населенных пунктах Украины в соответствии с ранее взятыми обязательствами. Кроме того, оператор должен модернизировать имеющиеся антенно-фидерные системы для всех приграничных территорий.

В то же время глава государства и представители медиагрупп договорились до 16 марта 2020 года обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных телеканалов и таким образом снова сделать телевидение доступным для украинских граждан.

Кроме того, операторы спутникового вещания Xtra TV и Viasat должны разработать социальные пакеты спутникового телевидения с минимальной абонплатой для социально незащищенных слоев населения. Таким образом эти граждане получат возможность смотреть закодированные телеканалы.

Также участники встречи договорились привлечь СНБО для координации усилий с медиагруппами по борьбе с нарушениями авторского права. Глава государства поставил задачу секретарю СНБО проконтролировать выполнение договоренностей.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля Верховная Рада поддержала запрос народного депутата Николая Задорожного (фракция «Слуга народа») к президенту Владимиру Зеленскому по поводу введения моратория кодирования спутникового телевизионного сигнала украинских телеканалов. За направление запроса проголосовали 255 народных депутатов.