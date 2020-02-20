Sony неожиданно представила новый смартфон (видео)

Внешне он копирует флагман Sony Xperia 1.

Компания Sony неожиданно представила смартфон Sony Xperia L4, который внешне похож на прошлогодний флагман Sony Xperia 1, так как он оснащен вытянутым экраном, тройной камерой и боковым сканером отпечатков пальцев.

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Однако это бюджетное устройство, которое оснащено ЖК-экраном диагональю 6,2 дюйма разрешением HD+ с соотношением сторон 21:9. Производитель снова делает акцент на том, что такой вытянутый дисплей более удобен для просмотра фильмов и одновременного использования двух приложений, пишет ixbt.com.

Удивительно, но Sony Xperia L4 получил бюджетную платформу MediaTek Helio P22, которая была установлена и в прошлогоднем Sony Xperia L3. Кроме того, у него всего 3 ГБ оперативной памяти, как и у Sony Xperia L3. Правда объем флэш-памяти увеличился вдвое и теперь составляет 64 ГБ.

Ёмкость аккумулятора увеличилась с 3300 до 3580 мА·ч, что должно положительно сказаться на автономности устройства. Кроме того, добавлена поддержка быстрой зарядки, правда ее мощность не уточняется.

Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп, а в основной камере теперь три датчика изображения (13, 5 и 2 Мп) вместо двух. Смартфон получил разъем 3,5 мм.

Sony Xperia L4 выйдет в черном и синем цвете этой весной, цены пока не сообщается.