Квартальная выручка Twitter впервые достигла $1 миллиарда

Акции Twitter подскочили на 15% после выхода отчетности.

Акции Twitter выросли на 15,24% до $38,48, свидетельствуют данные американской биржи Nasdaq. Максимум в течение четверга составил $39 за бумагу.

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Бумаги соцсети Twitter начали расти сразу после выхода результатов четвертого квартала 2019 года. Инвесторы сделали ставку на то, что компания сумела получить выручку в размере $1,01 млрд благодаря привлечению втрое больше активных пользователей, чем прогнозировали эксперты. Численность ежедневных активных пользователей выросла за три последних месяца 2019 года на 7 млн, тогда как аналитики, по данным FactSet, ожидали их увеличения только на 2 млн, пишет РБК.

Столь сильного увеличения активных ежедневных посетителей (mDAU) у сети микроблогов никогда не было. В компании утверждают, что этот показатель фиксирует «пользователей, которые входят в систему через Twitter.com и посещают все приложения Twitter, на которых идет реклама». Значит, они несут потенциал роста выручки и прибыли компании.

Между тем отчетность сети микроблогов оказалась смешанной. Если выручка Twitter выросла на 0,4% в годовом выражении и превзошла ожидания Уолл-стрит, то чистая прибыль, наоборот, упала на 53%, до $119 млн, и до прогнозов аналитиков не дотянула. Чистая прибыль на акцию снизилась с 31 цента до 25 центов и оказалась ниже прогнозируемой аналитиками прибыли в размере 29 центов на акцию.

Менеджмент сети микроблогов сообщил, что выявил проблемы, которые привели к сокращению ее выручки в предыдущем — третьем — квартале и падению котировок акций на 20%. Они были связаны с продуктом продвижения мобильных приложений (MAP) и подорвали способность соцсети таргетировать рекламу и обмениваться данными с партнерами. По словам финансового директора Неда Сегала, последствия могут дать о себе знать и в 2020 году.

Компания также заверила, что продолжит работать над безопасностью данных пользователей, готовясь к предстоящим президентским выборам в США, однако в политической рекламе Twitter участвовать не будет, заявил глава компании Джек Дорси. Такое смелое решение дается непросто платформам цифровой рекламы.