Samsung по ошибке показала свои флагманские смартфоны раньше времени

Журналисты заметили, что Samsung слила в сеть дизайн своих флагманов примерно за неделю до релиза.

Фотографии новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S20 раньше времени появились на сайте корейской компании.

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На слитые случайно изображения девайсов обратило внимание немецкое издание WinFuture.

Журналисты заметили, что Samsung слила в сеть дизайн своих флагманов примерно за неделю до релиза. Посвященные смартфонам страницы были обнаружены на сайте одного из европейских филиалов корпорации и удалены, как только об их появлении рассказали в соцсетях, пишет lenta.ru.

Вместе с тем Samsung раскрыла несколько аксессуаров для новых смартфонов, включая чехол с встроенными светодиодами. Судя по изображениям, флагманский аппарат корейского производителя получит экран с тонкими рамками и фронтальную камеру, расположенную в находящемся в середине дисплея круглом отверстии. На задней панели девайса будет находиться тройная камера со вспышкой, вписанная в прямоугольный блок.

Появившиеся на сайте компании страницы также подтвердили название новой линейки смартфонов — Galaxy S20, а не S11, как предполагалось ранее. Издание отмечает, что так будет называться базовый флагман новой линейки девайсов, остальные модификации могут получить приставки Plus или Ultra.

В начале февраля в сети опубликовали видео с якобы новым складным смартфоном Samsung Galaxy Z Flip. Релиз нового поколения флагманской линейки смартфонов корейской компании запланирован на 11 февраля. Кроме Galaxy Z Flip Samsung должна показать на мероприятии устройства Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra.