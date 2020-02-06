Xiaomi Mi 10 станет первым в мире смартфоном, который получит суперскорость

Флагман Xiaomi получит модуль памяти LPDDR5.

Компания Micron Technology объявила о начале массовых поставок первых в мире модулей памяти LPDDR5. Также производитель объявил, что первым такую оперативную память получил флагманский смартфон Xiaomi Mi 10, чей анонс ожидается в ближайшее время.

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По данным производителя, модули Micron LPDDR5 позволят смартфону Xiaomi Mi 10 увеличить скорость передачи данных на 50%, а энергопотребление — снизить на 20% по сравнению с памятью LPDDR4x. На данный момент поставляются модули ёмкостью 6, 8 и 12 ГБ, пишет ixbt.com.

Глава Xiaomi Лей Цзунь и глава бренда Redmi Лу Вейбинг также подтвердили сообщение Micron о том, что Xiaomi Mi 10 станет первым в мире смартфоном с памятью LPDDR5. Они подчеркнули, что модули Micron LPDDR5 позволят смартфонам 5G развивать скорость передачи данных до 6,4 Гбит/с.

Ранее Xiaomi пообещала, что Xiaomi Mi 10 станет первым в мире смартфоном на основе флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 865.

Отметим, LPDDR5 также ожидается у флагманов Galaxy S20 корейской компании Samsung, которая объявила о запуске серийного производства первых в отрасли микросхем памяти LPDDR5 плотностью 12 Гбит летом 2019 года.

Суперскорость привела к удорожанию Xiaomi Mi 10. Лей Цзюнь рассказал о том, что цена оперативной памяти LPDDR5 довольно высока, поэтому изначально компания планировала использовать такую быструю память только в старшей версии Xiaomi Mi 10 Pro. Однако после длительного обсуждения было принято решение о том, что такая скорость должна быть доступна всем пользователям Xiaomi Mi 10.

Кроме того, к удорожания смартфона привела и флагманская камера, которая должна обеспечить Xiaomi Mi 10 Pro, как минимум, 50-кратный зум. Утечка указывает на то, что цена линейки будет начинаться с отметки 500 долларов.

Официальный анонс Xiaomi Mi 10 ожидается 10 февраля этого года, а в магазины новинка поступит уже 14 февраля.