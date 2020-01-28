Xiaomi из-за смертельного коронавируса закрыла все магазины в Китае

Все магазины будут закрыты с 28 января.

Компания Xiaomi официально сообщила о том, что она закрывает все магазины розничной торговли, расположенные в различных городах Китая. Это связано с эпидемией нового коронавируса, которая бушует в Китае и уже зафиксирована в ряде других стран мира.

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Магазины будут закрыты с 28 января. Откроют их, предварительно, 3 февраля, если ситуация не ухудшится, пишет ixbt.com. В опубликованном сообщении говорится о необходимости содействия работе по профилактике и борьбе с эпидемией, которая пока становится только сильнее.

Данное решение было принято «под влиянием эпидемической ситуации, чтобы сотрудничать с правительствами на всех уровнях, всесторонне и активно реагировать на национальную политику и хорошо выполнять работу по профилактике эпидемии».

Компания добавила, что дополнительные объявления о новых сроках возобновления работы магазинов будут сделаны в случае необходимости. Желающие купить продукты Xiaomi могут сделать это на официальном сайте Xiaomi или в приложении Xiaomi Mall. Доставка будет работать в обычном режиме.

Как сообщал УНИАН, в Китае от нового коронавируса уже умерли 106 человек.

Подтверждены 4 тыс. 535 случаев заболевания коронавирусом, среди подтвержденных случаев 976 пациентов находились в критическом состоянии.