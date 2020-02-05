Стали известны цены на новые смартфоны Samsung

Базовая версия Samsung Galaxy S20 будет стоить от 999 долларов.

Инсайдер Джон Проссер за последние несколько дней дважды публиковал цены на смартфоны линейки Samsung Galaxy S20, которые будут установлены в магазинах американских операторов мобильной связи.

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Изначально стало известно, какие цены будут установлены в магазинах сети T-Mobile US, позже были подтверждены цены на операторские смартфоны Verizon, пишет ixbt.com.

Теперь же тот же сетевой информатор получил подтверждение от анонимного сотрудника Samsung о финальных ценах смартфонов линейки Samsung Galaxy S20.

Итак, базовая версия Samsung Galaxy S20 будет стоить от 999 долларов, за Samsung Galaxy S20+ будут просить от 1199 долларов. Наконец Samsung Galaxy S20 Ultra обойдется желающим в 1399 долларов.