Названо преимущество нового флагмана Samsung над iPhone 11 Pro Max

Samsung Galaxy S20 может записывать видео и делать фото одновременно на три камеры.

Главный редактор известного ресурса XDA Developers Макс Вайнбах (Max Weinbach) опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter еще одну интересную деталь о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S20.

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Об этом сообщает портал IXBT.com.

"В этот раз речь идет о возможностях новой камеры. Все три модели Samsung Galaxy S20 смогут одновременно записывать видеоролики и делать фотографии на три камеры (основную, а также оснащенные широкоугольным и телеобъективами)", - говорится в сообщении.

Источник подтвердил, что эта функция будет называться Quick Take. После того, как вы сделали фото или записали видеоролик, можно открыть галерею и выбрать, с какой камеры материал стоит окончательно сохранить, а ненужное - удалить.

"Аналогичная функция под названием Triple Shot была у смартфона LG V40, который вышел в 2018 года. Что касается iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, то недавно выпущенное приложение DoubleTake позволяет одновременно записывать видео с двух камер на вашем смартфоне", - подчеркивает издание.

Само мероприятие Samsung Galaxy Unpacked, на котором будут представлены Samsung Galaxy S20 и Galaxy Z Flip, пройдет 11 февраля.