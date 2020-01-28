В Украине выпустили почтовую марку к 200-летию открытия Антарктиды (фото)

В конце марта марка отправится на украинскую антарктическую станцию «Академик Вернадский».

В Украине выпустили почтовую марку «200 лет со времени открытия Антарктиды».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства образования и науки, ее введение в оборот и церемония спецпогашения состоялись сегодня в помещении Главпочтамта в Киеве, а уже в конце марта марка отправится на украинскую антарктическую станцию «Академик Вернадский».

«Сегодня мы отмечаем не просто 200 лет открытия Антарктиды, но и ровно 200 лет, как этот континент увидели украинцы. Ведь заместителем командира первой экспедиции, которая подошла к берегам Антарктиды, был украинец Иван Завадовский. Это произошло как раз 28 января 1820 года. Мы были, есть и будем одной из передовых наций, обеспечивающих научно-технический прогресс человечества. Сейчас Украина является членом элитного клуба, одной из 30 стран, которые содержат научно-исследовательские станции в Антарктиде», - пояснил первый заместитель министра образования и науки Юрий Полюхович.

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Марка изготовлена тиражом 130 тыс. экземпляров. К ней выпущен конверт «Первый день», почтовая карточка и изготовлен специальный почтовый штемпель.

На марке изображен субантарктический пингвин, а на марочном листе также фото станции «Академик Вернадский». В дизайне использованы фото участников антарктических экспедиций Юрия Шепеты и Дениса Пышняка.

После церемонии спецпогашения памятный конверт с маркой и оттиском специального штемпеля были переданы руководителю будущей 25-й Украинской антарктической экспедиции Юрию Отрубе. Он отвезет артефакт на станцию «Академик Вернадский» в конце марта, когда вместе с командой полярников отправится туда в годичную зимовку.

*** Украинская станция «Академик Вернадский» уже дважды была изображена на почтовых марках Украины: в 1996 году - на почтовой марке «Первая Украинская антарктическая экспедиция», в 2009 году - на сцепке из двух марок «Сохранение полярных регионов и ледников».