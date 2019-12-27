Смартфоны на Android 11 смогут записывать видеофайлы размером более 4 ГБ - СМИ

Сейчас, если файл превышает 4 ГБ, приложение камеры продолжает записывать видео, но сохраняет его в следующий файл.

Смартфоны, которые работают под управлением операционной системы Android, не могут записывать видеоролики размером более 4 ГБ.

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Как сообщает источник, это должно измениться в следующем году с выходом Android 11, пишет ixbt.com.

Данное ограничение становится для многих создателей контента все более раздражающим, потому что сейчас на рынке представлено много смартфонов, которые позволяют записывать видеоролики разрешением 4K. Никто не удивится, если в ближайшее время появятся смартфоны с поддержкой видеозаписи в разрешении 8K. Подобные ролики занимают очень много места.

Сейчас, если файл превышает 4 ГБ, приложение камеры продолжает записывать видео, но сохраняет его в следующий файл. В итоге в галерее могут находиться несколько файлов, которые, по задумке, должны были являться частью одного ролика. Это не очень удобно.

Участники XDA Developers раскопали в исходном коде Android подтверждение того, что Google позволит пользователям создавать видеофайлы размером более 4 ГБ в следующей номерной версии Android. Если компания будет придерживаться прежних временных рамок, первая бета-версия должна появиться где-то в марте 2020.