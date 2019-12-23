Стало известно, как будет выглядеть iPhone 12 (фото)

Округлые боковые рамки iPhone 11 заменят на ровные и более строгие торцы.

В сети раскрыли дизайн iPhone 12 и создали макет будущего смартфона Apple на основе утечек.

Видео с прототипом опубликовал японский ресурс Macotakara, известный своими утечками на тему Apple-гаджетов.

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Инсайдерам удалось достать чертежи корпуса нового iPhone и напечатать его на 3D-принтере. Эксперты считают, что предполагаемый iPhone 12 в плане дизайна не будет радикально отличаться от всеми известных смартфонов Apple.

Однако округлые боковые рамки iPhone 11 заменят на ровные и более строгие торцы. По мнению специалистов, таким образом производитель хочет отдать дань памяти одной из своих удачных версий смартфонов - iPhone 4.

Эксперты также обратили внимание на магнитный коннектор, который может быть добавлен для взаимодействия со стилусом. На данный момент похожий интерфейс встречается у планшетов линейки iPad Pro. В остальных деталях новый iPhone сохранит преемственность - вырез под Face ID, тройная камера, разъем Lightning.

Презентация следующего поколения iPhone должна пройти в сентябре 2020 года.

Как сообщал УНИАН, Apple может выпустить семь новых iPhone в 2020 году