В Apple заявили, что теряют деньги на ремонте iPhone и Macbook

В компании утверждают, что начиная с 2009 года «затраты на предоставление услуг по ремонту превышали доходы».

Представители Apple, отвечая на вопросы американских политиков, расследующих нарушение правил конкуренции, заявили, что компания только теряет деньги на услугах по ремонту техники.

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Как пишет BBC News, в компании утверждают, что начиная с 2009 года «затраты на предоставление услуг по ремонту превышали доходы». При этом издание отмечает, что в Apple за ремонт берет больше денег, чем в неофициальных ремонтных мастерских. Например, за замену экрана iPhone 8, на который не распространяется гарантия, нужно заплатить примерно 152 фунта стерлингов. Цены в неофициальных мастерских варьируются, но обычно дешевле официального ремонта — там экран iPhone 8 могут заменить за сумму от 50 до 90 фунтов стерлингов.

В Apple подтвердили, что любой клиент имеет право обратиться в любую мастерскую. Однако там добавили, что «ремонт, выполненный неподготовленным техническим персоналом, может не соответствовать надлежащим процедурам безопасности и может привести к неправильному функционированию, проблемам с качеством продукции или безопасностью».

В компании также прокомментировали предустановленное приложение Apple Maps на iPhone и iPad. В 2012 Apple раскритиковали за удаление Google Maps в качестве стандартного навигационного приложения. Многие клиенты при этом посчитали, что Apple Maps запустили до того, как оно было полностью готово.

В Apple заверили, что вложили «миллиарды долларов» в программное обеспечение карт. Это было нужно, заявили они, чтобы предоставить клиентам «больший контроль над их конфиденциальностью».