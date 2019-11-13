Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro в новом дизайне (видео)

Ноутбук получил новый дизайн, большой экран с очень тонкими рамками, новые процессоры, но главное - новую клавиатуру Magic Keyboard с улучшенным "ножничным" механизмом.

Apple, как и ожидалось, анонсировала новый 16-дюймовый ноутбук MacBook Pro. Новая модель, которую Apple без лишней скромности называет "лучшим в мире" профессиональным ноутбуком, заменит собой 15-дюймовую версию.

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Об этом сообщает портал ITC.ua.

"MacBook Pro 16″ 2019 (это самый большой ноутбук Apple с момента прекращения продаж 17-дюймовой модели в 2012 году) получил новый дизайн, большой экран с очень тонкими рамками, новые процессоры, но главное - новую клавиатуру Magic Keyboard с улучшенным "ножничным" механизмом и ходом клавиш 1 мм, призванную заменить пресловутую "бабочку" (Butterfly)", - говорится в сообщении.

MacBook Pro 16″ 2019 получил 16-дюймовый дисплей Retina с тонкими рамками и разрешением 3072х1920 пикселей. Дисплей поддерживает технологии Wide Color (P3) и True Tone, а также характеризуется максимальной яркостью 500 кд/м².

В основе лежат процессоры Intel Core предыдущего 9‑го поколения (Coffee Lake) — 6-ядерный Core i7 или 8-ядерный Core i9. Также Apple выделяет переработанную и более эффективную систему охлаждения — центробежные (радиальные) вентиляторы с доработанными лопастями и увеличенный на 35% радиатор позволили увеличить поток воздуха на 28%. Благодаря более эффективному охлаждению новый 16-дюймовый MacBook Pro стабильно выдает на 12 Вт больше мощности при максимальных нагрузках на протяжении длительного времени. По словам Apple, новый MacBook Pro 16″ 2019 с 8-ядерным Core i9 в 2,1 раза производительнее 15-дюймового на 4-ядерном процессоре Core i7.

За обработку графики отвечает дискретный адаптер AMD Radeon Pro 5300M или Radeon Pro 5500M с 4 или 8 ГБ видеопамяти. В стандартных конфигурациях установлены SSD-накопители емкостью 512 гигабайт и один терабайт, а объем ОЗУ DDR4-2666 МГц составляет 16 ГБ. Но при желании можно расширить ОЗУ до 64 ГБ и установить SSD на целых 8 терабайт (впервые в истории линейки).

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Кроме новой клавиатуры Magic Keyboard с улучшенным "ножничным" механизмом, которую производитель называет самой удобной на ноутбуках Mac, есть сенсорная панель Touch Bar (укороченная, зато есть физическая кнопка Escape), датчик Touch ID и трекпад Force Touch.

Выгодно выделяется новый 16‑дюймовый MacBook Pro и автономностью, которая благодаря элементу увеличенной емкости (100 Вт*ч, в комплект ЗУ мощностью 96 Вт) достигает 11 часов в режиме просмотра сайтов по беспроводной сети. Стоит также упомянуть веб-камеру 720p, массив из трех микрофонов для записи звука "студийного качества" и стереосистему из шести громкоговорителей с поддержкой Dolby Atmos.

Набор портов представлен четырьмя Thunderbolt 3 (USB-C) и разъемом для наушников 3,5 мм. Беспроводных интерфейсов есть Wi‑Fi (802.11ac) и Bluetooth 5.0.

Еще одна важная деталь "вписаться" в корпус 15-шки инженеры не смогли и новая 16-дюймовая модель пускай и незначительно, но немного толще (16,2 мм) и тяжелее (1,95 кг). Полные габариты составляют 357,9х245,9х16,2 мм.

Прием предварительных заказов на сайте Apple уже начался. Стартовая цена 16-дюймового MacBook Pro в США такая же, как была у 15-дюймовой модели, которую сняли с продажи - $2400.

Самый дорогой 16-дюймовый MacBook Pro c 8-ядерным процессором и 8-терабайтным SSD стоит впечатляющие $6099. До конца недели новый MacBook Pro появится в некоторых магазинах Apple Store и у авторизованных ритейлеров Apple в США, а затем - в других странах.