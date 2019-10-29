Xiaomi назвала дату презентации смартфона с камерой на 108 мегапикселей (фото)

Народный камерофон Xiaomi Mi CC9 Pro со 108-Мп камерой представят 5 ноября.

Компания Xiaomi официально подтвердила дату следующей крупной презентации — 5 ноября. В этот день состоится китайская премьера смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro.

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Xiaomi Mi CC9 Pro — последнее дополнение к среднеуровневой линейке камерофонов CC9, представленной моделями Mi CC9 и CC9e, известными на украинском рынке под названиями Xiaomi Mi 9 Lite и Xiaomi Mi A3, а также CC9e Meitu Edition.

Главной особенностью Xiaomi Mi CC9 Pro станет 108-мегапиксельная основная камера (сенсор Samsung ISOCELL Bright HMX). Именно Mi CC9 Pro, а не Mi Mix Alpha, станет первым коммерческим смартфоном с камерой на 108 Мп, пишет itc.ua.

Официальное рекламное изображение Xiaomi Mi CC9 Pro подтверждает дизайн и расположение основной камеры грядущей новинки. В общей сложности в основной камере смартфона Xiaomi Mi CC9 Pro будет собрано пять модулей и две сдвоенные светодиодные вспышки. При этом заявлена поддержка оптического зума с коэффициентом увеличения х5, что является максимальным значением для смартфонов компании.

На примере Redmi Note 8 Pro c 64-мегапиксельной камерой уже известно, что одним из практических сценариев в случае «сверхмегапиксельными» сенсорами является кроп картинки большого разрешения, который вполне можно рассматривать как бюджетную альтернативу оптического зума. Но в случае Xiaomi Mi CC9 Pro будет и 108 Мп, и 5-кратный оптический зум.

Также инсайдеры слили фото лицевой панели Xiaomi Mi CC9 Pro. Как можно увидеть ниже, смартфон получит экран с каплевидным вырезом под фронтальную камеру.

По предварительным данным, Xiaomi Mi CC9 Pro получит SoC Snapdragon 730G, 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ флэш-памяти, дисплей AMOLED диагональю 6,4 дюйма со встроенным сканером отпечатков пальцев. Аккумулятор емкостью 4000 мА•ч будет поддерживать быстрые проводную зарядку на 27 Вт и беспроводную на 20 Вт. Из коробки Xiaomi Mi CC9 Pro будет работать под управлением MIUI 11 на базе Android 10. ИК-излучатель для управления бытовой техникой и модуль NFC для бесконтактных платежей в этой модели тоже должны быть.

Кроме Xiaomi Mi CC9 Pro на пресс-конференции 5 ноября ожидается анонс новых телевизоров Xiaomi Mi TV 5 и первых умные часов под брендом Xiaomi.