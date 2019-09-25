Названы самые популярные мобильные операторы среди украинцев в Польше: исследование

В стране живет 1,27 млн украинцев - это 3,5% от населения Польши.

Самые популярные телефонные операторы среди украинцев в Польше - это Play, T-Mobile, Orange и Plus/Cyfrowy Polsat, сообщает в исследовании польская фирма Selektivv.

Читайте такжеВ Украине создадут онлайн-карту, которая будет отображать реальное покрытие интернетом

Так оператора Play предпочитают 40% украинцев, T-Mobile - 37%, Orange - 13%, Plus/Cyfrowy Polsat - 10%.

Также исследователи утверждают, что 3,5% жителей Польши – это украинцы. То есть около 1,27 млн (население страны 38,5 млн), передает liga.net.

При этом Selektivv исходила из предположения, что живущие в Польше украинцы – это те, у кого есть карта польского мобильного оператора, но для интерфейса телефона установлен русский или украинский язык. Также учитывался показатель как минимум одной поездки в год на территорию Украины.

Варшава, Вроцлав, Краков, Познань, Гданьск и Люблин - те города, где живет больше всего украинцев, утверждается в исследовании. Сообщается, что 12% украинок в Польше пользуются мобильными приложениями для планирования беременности, а значит, планируют создать здесь семью и поселиться надолго.

Кроме этого, 95% украинцев работают в Польше легально и имеют счета в польских банках. Самые популярные банки, в которых украинцы открывают счета, а также банковские приложения, которыми пользуются - PKO BP, Pekao S.A. и mBanku, говорится в исследовании.