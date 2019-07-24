К 2050 году Украина потеряет более трети рабочей силы

Среди всех стран Центральной и Восточной Европы хуже ситуация только в Латвии и Болгарии.

Более трети рабочей силы потеряет Украина до 2050 года, ведь население страны сокращается и стареет.

Такие данные демонстрирует обширное исследование Международного валютного фонда, рассказали в эфире "Сниданку з 1+1", передает ТСН.

К 2030 году Украина потеряет примерно 15% рабочей силы, а в 2050 году падение достигнет 30%. Среди всех стран Центральной и Восточной Европы хуже ситуация только в Латвии и Болгарии. Население Украины неуклонно сокращается, молодежь уезжает за границу, рождаемость не перекрывает этих потерь и средний возраст украинца постоянно растет.

В общем такая ситуация во всех странах центра и востока Европы, исключение - Турция, имеет отрицательную динамику. Как решают вопрос? К примеру, Чехия, Польша и Словакия упрощают процедуры для трудовых мигрантов. Именно ими они перекрывают нехватку рабочей силы и как источник трудовой миграции рассматривают именно Украину.

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В Украину трудовые мигранты не едут. Поэтому в нашей стране МВФ советует активнее брать на работу сотрудников старшего возраста – это 55 лет и старше. В нашей стране есть некоторые категории компаний, имеющих в штате много таких сотрудников.

И все же большинство украинских компаний ищут молодых. Львиная часть вакансий на сайтах по поиску работы, где черным по белому написано: возраст - до 35.

"Из-за того, что складывалось десятилетиями предубеждения, что лучший возраст для кандидата 25-35, а после 30 то уже такая ранняя старость, а дальше уже вообще считать некого, то даже у нас с вами средний возраст 70 лет, то оказывается, что работодателям после 35 мы не очень нужны", - рассказали в студии.

Однако, прогнозы МВФ относительно Украины – самые оптимистичные. Умеренные реформы, по их мнению, способны компенсировать половину потерь рабочей силы. Фонд советует активнее привлекать к работе мужчин старше 55 лет и женщин старше 35, увеличить пенсионный возраст и уменьшить расходы на медицину и пенсию.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 20 марта 2018-го выехало более 1,3 миллиона трудовых мигрантов. Каждую минуту их число увеличивается на 2 человека.