Huawei назвала дату презентации новых флагманских смартфонов серии Mate

Флагманские камерофоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro представят в Мюнхене 19 сентября.

Компания Huawei окончательно развеяла сомнения на тему того, когда будут представлены ее новые флагманские смартфоны серии Mate. Посвященное этому событию мероприятие, как и указывали ранние утечки, пройдет в Мюнхене 19 сентября. То есть, презентация флагманских камерофонов Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro, идущих на смену прошлогодним моделям Mate 20 и Mate 20 Pro, состоится ровно через девять дней после анонса нового поколения iPhone, намеченного на 10 сентября.

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Опубликованный производителем тизерный ролик, служащий приглашением, подтверждает дату презентации, место проведения мероприятия и название серии — Mate 30, пишет itc.ua. Слоганом мероприятия выступает фраза «Rethink Possibilities» («Переосмысление возможностей»). Кроме того, в тизере можно увидеть кольцо — это явный намек на камеры. По сравнению с предшественниками Mate 20 и Mate 20 Pro новые модели Mate 30 и Mate 30 Pro должны снимать фото и видео значительно лучше. Собственно, учитывая достижения Huawei в мобильной фотографии (лидерство последних моделей в популярном рейтинге DxOMark) новые Mate 30 и Mate 30 Pro выступают главными претендентами на трон в DxOMark. Это кольцо также может служить прямой отсылкой к форме блока основной камеры. Предыдущие неофициальные рендеры указывали на иное оформление блока основной камеры: не квадратное, как у серии Mate 20, а круглое, как у Nokia Lumia 1020. Тогда говорилось, что Huawei решила сменить квадрат на круг, чтобы избежать ассоциаций с камерами новых iPhone, которые тоже будут выполнены в форме квадрата.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!

We're going full circle in Munich on 19.09.2019.

Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilitiespic.twitter.com/etRYjrBVEC — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 1 вересня 2019 р.

И хотя до официальной премьеры остается немногим больше двух недель достоверных данных о дизайне и характеристиках грядущих камерофонов Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro пока нет. Если же ориентироваться на последние утечки, Huawei Mate 30 и Huawei Mate 30 Pro должны стать первыми смартфонами, построенными на базе однокристальной системы Kirin 990. Последняя в числе остального позволит устройства записывать видеоролики разрешением 4К с частотой 60 к/с. Также сообщает, что младшая модель получила аккумулятор емкостью 4200 мА•ч, а старшая — элемент емкостью 4500 мА•ч. Наконец, Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro могут стать первыми в мире смартфонами с так называемым «экраном-водопадом» или waterfall screen (с сильно загнутыми по бокам сторонами). Сразу после Mate 30 и Mate 30 Pro должен выйти Vivo Nex 3 с таким же дисплеем.

Пожалуй, больше дизайна и характеристик Mate 30 и Mate 30 Pro общественность интересует только один вопрос: выйдут новые флагманские смартфоны Huawei c сервисами и приложениями Google, или же без них. Напомним, на прошлой неделе представитель Google подтвердил, что смартфоны линейки Huawei Mate 30 не смогут поступить в продажу с лицензионными приложениями и сервисами Google из-за действующих американских санкций. Затем в сети появились сообщения, что мировая премьера Mate 30 и Mate 30 Pro будет отложена по этой же причине.

Сейчас эксперты сходятся во мнении, что даже если Huawei решит использовать свою собственную HarmonyOS вместо Android, это все равно не решит проблему отсутствия приложений и сервисов Google Apps. Как уже неоднократно отмечалось, без Play Store и фирменных приложений Google привлекательность Mate 30 и Mate 30 Pro сильно снижается. Но да, компания может попытаться компенсировать падение продаж на мировом рынке дальнейшим увеличением своей доли на рынке Китая. В общем, запуск Mate 30 и Mate 30 Pro для Huawei окажется поистине переломным моментом в истории.